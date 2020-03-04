Инвестируйте в рекламу товаров, и получайте пассивно долю с продаж.
Как это сделать? Достаточно пополнить свой рекламный бюджет в личном кабинете, выбрать товар из каталога, и принять участие в его продвижении. Сделка заключается на определенный срок и фиксируется договором. Прибыль по сделке начисляется каждый день в 00:00. По окончанию периода участия, средства 100% будут возвращены на ваш баланс рекламного бюджета. Система вознаграждений построена таким образом, что инвестор ни чем не рискует, даже при условии убыточности рекламных кампаний агента.
AdMouse - включает в себя объемный каталог трендовых товаров и услуг, с набором промо материалов по каждому из них. На платформе реализована интеграция с рекламными кабинетами Facebook, Google Adwords. Панель из более 50 настроек для точечного выбора аудитории. Подробная статистика по рекламным кампаниям, и другие инструменты, для получения максимальной прибыли с продаж.
Так же, Вы получите гид инструкцию по настройкам и ведению рекламных кампаний. На сегодня мы первый маркетплейс, который интегрировал инструменты рекламы в личном кабинете. Так же, мы сделал возможным выгодно и безопасно инвестировать в настроенные рекламные кампании. Это позволит вам закупать рекламу в больших объёмах, приносить прибыль себе и инвесторам.
Многие новички становятся рекламными агентами, и зарабатывают от 150$ в день. Получится и у вас!
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