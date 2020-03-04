AdMouse - включает в себя объемный каталог трендовых товаров и услуг, с набором промо материалов по каждому из них. На платформе реализована интеграция с рекламными кабинетами Facebook, Google Adwords. Панель из более 50 настроек для точечного выбора аудитории. Подробная статистика по рекламным кампаниям, и другие инструменты, для получения максимальной прибыли с продаж.

Так же, Вы получите гид инструкцию по настройкам и ведению рекламных кампаний. На сегодня мы первый маркетплейс, который интегрировал инструменты рекламы в личном кабинете. Так же, мы сделал возможным выгодно и безопасно инвестировать в настроенные рекламные кампании. Это позволит вам закупать рекламу в больших объёмах, приносить прибыль себе и инвесторам.

Многие новички становятся рекламными агентами, и зарабатывают от 150$ в день. Получится и у вас!