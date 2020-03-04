Меню
2
/
08
Листай вниз
Вход Регистрация
AdMouse
+3$ за регистрацию на платформе!
Надежные инвестиции в рекламу товаров. От 25% прибыли в месяц
Вам не нужно платить за дорогие обучения, иметь собственный товар, создавать сайты и настраивать рекламу. Пополняйте бюджет уже настроенной рекламной кампании товара, и получайте долю с продаж.
Создать аккаунт Смотреть видео
AdMouse
AdMouse
Как это работает?
AdMouse
Маркетплейс нового поколения, который объединяет рекламных агентов (арбитражников) и инвесторов.
Рекламные агенты
Настраивают рекламу на товары из каталога, используя инструменты AdMouse
Инвесторы
Выбирают товар из каталога с хорошим показателем конверсии, и пополняют его рекламный бюджет.
Прибыль делится на 3 части
Инвесторы, агент и платформа.
AdMouse
AdMouse
Результаты говорят за себя
Sweet Sweat
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 457 259 RUB
  • Получано прибыли - 785 007 RUB
  • Чистая прибыль составила - 327 748 RUB
  • Выплачено инвесторам - 169 185 RUB
  • Каждый инвестор заработал + 37.0% за 13 дней
Настроил рекламу: Ярослава Мысько
Табамекс
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 824 136 RUB
  • Получано прибыли - 1 287 427 RUB
  • Чистая прибыль составила - 463 291 RUB
  • Выплачено инвесторам - 247 240 RUB
  • Каждый инвестор заработал + 30.0% за 15 дней
Настроил рекламу: Илья Осипов
Респиратор UVEX
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 671 090 RUB
  • Получано прибыли - 1 066 832 RUB
  • Чистая прибыль составила - 395 742 RUB
  • Выплачено инвесторам - 201 327 RUB
  • Каждый инвестор заработал + 30.0% за 12 дней
Настроил рекламу: Дмитрий Фомин
Синтезит Iron
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 1 132 483 RUB
  • Получано прибыли - 1 836 972 RUB
  • Чистая прибыль составила - 704 489 RUB
  • Выплачено инвесторам - 362 394 RUB
  • Каждый инвестор заработал + 32.0% за 13 дней
Настроил рекламу: Ярослава Мысько
Fresh Garden
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 891 114 RUB
  • Получано прибыли - 1 176 144 RUB
  • Чистая прибыль составила - 285 493 RUB
  • Выплачено инвесторам - 137 892 RUB
  • Каждый инвестор заработал + 39.2% за 14 дней
Настроил рекламу: Дмитрий Фомин
AdMouse
AdMouse лучше, чем другие маркетплейсы
Почему AdMouse лучше?
Мы первые реализовали на 100% безопасную и эффективную систему инвестиций в рекламу товаров.
Интеграция с рекламными площадками FB и Google ads, позволяет агентам настраивать и закупать рекламу прямо в личном кабинете Admouse.
Безопасность средств инвесторов обеспечивает уникальная модель страхового фонда, в который поступает до 15% прибыли с каждой продажи товара.
Простой и понятный алгоритм заработка для инвесторов и рекламных агентов.
AdMouse
AdMouse
Что мы предлагаем?
Что мы предлагаем инвесторам?

Инвестируйте в рекламу товаров, и получайте пассивно долю с продаж.

Как это сделать? Достаточно пополнить свой рекламный бюджет в личном кабинете, выбрать товар из каталога, и принять участие в его продвижении. Сделка заключается на определенный срок и фиксируется договором. Прибыль по сделке начисляется каждый день в 00:00. По окончанию периода участия, средства 100% будут возвращены на ваш баланс рекламного бюджета. Система вознаграждений построена таким образом, что инвестор ни чем не рискует, даже при условии убыточности рекламных кампаний агента.

Что мы предлагаем рекламным агентам?

AdMouse - включает в себя объемный каталог трендовых товаров и услуг, с набором промо материалов по каждому из них. На платформе реализована интеграция с рекламными кабинетами Facebook, Google Adwords. Панель из более 50 настроек для точечного выбора аудитории. Подробная статистика по рекламным кампаниям, и другие инструменты, для получения максимальной прибыли с продаж.

Так же, Вы получите гид инструкцию по настройкам и ведению рекламных кампаний. На сегодня мы первый маркетплейс, который интегрировал инструменты рекламы в личном кабинете. Так же, мы сделал возможным выгодно и безопасно инвестировать в настроенные рекламные кампании. Это позволит вам закупать рекламу в больших объёмах, приносить прибыль себе и инвесторам.

Многие новички становятся рекламными агентами, и зарабатывают от 150$ в день. Получится и у вас!

AdMouse
Admouse лучше, чем другие маркетплейсы
Гарантии для инвесторов
Создать аккаунт
Продажа товаров в интернете, на сегодня является одним из самых безопасных и высокодоходных направлений. Потребительский спрос ежедневно растет, а вместе с ним и количество новых товаров.
AdMouse выступает посредником в отношениях между рекламными агентами и пользователями платформы. При этом является гарантом сохранности средств пользователя при любых обстоятельствах.
Каждая инвестиция в рекламу товара фиксируется договором сотрудничества.
До 15% с каждой продажи товара, поступает в страховой фонд. Эти средства на 99% перекрывают убыточные рекламные кампании. Такой механизм позволяет рекламным агентам и пользователям работать только в плюс, ничем не рискуя.
Гарантия возврата средств в полном обьем, по окончания срока участия в продвижении.
Гарантия вывода инвестиций с платформы в любое время. При условии, если они не задействованы в продвижении товара.
Минимальная гарантия прибыли для инвесторов - 20% в месяц.
AdMouse
AdMouse
Статистика AdMouse
15 836
Продано товаров
3 906 087 RUB
Заработано инвесторами
4 386 152 RUB
Заработано рекламными агентами
568 949 RUB
Страховой фонд
AdMouse
AdMouse
Остались вопросы?
Возникли вопросы?

Ответы на множество вопросов вы можете найти на Странице вопрос - ответ

Консультации в чате

C 9:00 до 18:00 с Пн по Пт

[email protected]
(По вопросам интеграций и партнерства)

Есть вопросы?

Возник вопрос, заказывайте звонок и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Создать аккаунт